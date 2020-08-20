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Espreso.tvОбществоТихановська опережает Лукашенко с огромным отрывом, - альтернативный подсчет

Тихановська опережает Лукашенко с огромным отрывом, - альтернативный подсчет


фото: reuters
Платформа "Голос" из альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси подвела итоги обработки имеющихся бюллетеней, подтвердив победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановськой

Согласно сообщению , волонтерам удалось получить и обработать 1248 официальных протоколов с избирательных участков (30% от общего числа избирателей) и сопоставить эти цифры с данными, присланными самими избирателями.

Разработчики платформы заявили, что на 437 с 1248 избирательных участков голоса за Тихановську были украдены. Фальсификации доведены фотографиями бюллетеней.

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Всего платформа "Голос" подтверждает 1047933 голоса избирателей, из них 1001569 голосов - за Тихановську (554881 подтвержден фотографиями бюллетеней). Александр Лукашенко набрал 10038 голосов (681 из фото).

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