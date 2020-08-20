Футболист "Динамо" переходит в итальянский клуб

20 августа, 2020, 09:46

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера согласился на переход в итальянскую "Рому"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

Польский правый защитник получил летом несколько предложений из Европы, но выбрал вариант с трансфером в "Рому", которую возглавляет бывший тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека.

Подписание правого защитника - одна из приоритетных задач "Ромы" в летнее межсезонье. Датский защитник Год Карсдорп, который прошлый сезон провел в аренде в нидерландском "Фейеноорд", может покинуть клуб и ему ищут замену. На защитника претендуют испанская "Севилья", немецкий "Шальке" и английский "Саутгемптон".

Томаш Кендзера в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 39 матчей и сделал 4 результативные передачи. На позиции правого защитника поляка в "Динамо" способны заменить Александр Караваев и Александр Тимчик, которого киевляне вернули из аренды в "Заре".

13 августа стало известно, что защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал итальянскую "Рому" .

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