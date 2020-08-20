Протесты в Беларуси: министр иностранных дел заявил об угрозах семье

20 августа, 2020, 12:29

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на фоне протестов в стране членам его семьи угрожают

Об этом сообщает ТАСС.

"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подлое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием" демократия ". По слезы моего одиннадцатилетнего сына, я готов перегрызть горло ", - говорится в обращении министра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности "за разжигание беспорядков".