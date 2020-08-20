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Espreso.tvОбществоПрощание с президентом НАН Украины Патоном состоится 22 августа

Прощание с президентом НАН Украины Патоном состоится 22 августа

Прощание с выдающимся украинским ученым Героем Украины Борисом Патоном состоится в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров, похоронят его на Байковом кладбище

Об этом сообщила Национальная академия наук в Facebook.

"Прощание с Б.Е. Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В НАНУ отметили, что ученые запомнят многолетнего руководителя Академии прежде всего как человека со светлым умом, неравнодушным сердцем, теплым юмором и высокой человечностью, человека, которого теперь будет очень не хватать.

"В этот скорбный час просим разделить наше горе и отдать последний долг академику Борису Евгеньевичу Патону", - говорится в сообщении.

Национальная академия наук Украины с глубоким прискорбием сообщает, что 19 августа с.г. мировую и отечественную науку постигла ...

Опубликовано Национальная академия наук Украины четверг, 20 августа 2020
  • Напомним, 19 августа в возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Борис Патон.

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