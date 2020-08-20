Официальный курс: доллар и евро подорожали

20 августа, 2020, 09:14

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 cерпня 2020 года на отметке 27,32 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 19 августа курс составлял 27,23 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 20 ноября установлен на уровне 32,60 грн / евро. По состоянию на 19 августа курс составлял 32,50 грн / евро.

На наличном рынке 20 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,43, продают - по 27,55 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,30 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,50-29,20 грн / $.

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