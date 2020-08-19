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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: НБУ продолжает укреплять гривну к доллару

Официальный курс: НБУ продолжает укреплять гривну к доллару

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 августа 2020 года на отметке 27,23 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 18 августа курс составлял 27,31 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 19 августа установлен на уровне 32,4973 грн / евро. По состоянию на 18 августа курс составлял 32,37 грн / евро.

На наличном рынке 19 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,30, продают - по 27,40 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,10 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,42-29,20 грн / $.

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