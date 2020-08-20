На Харьковщине усилили контроль за соблюдением карантина
Об этом сообщили в пресс-служб полиции Харьковской области.
Отмечается, что в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории области, харьковская полиция вместе с облгосадминистрацией, городскими властями, Держпродспоживслужбою, ГСЧС, службами Министерства здравоохранения активизирует совместные мероприятия, направленные на недопущение увеличения случаев инфицирования населения.
"Мы усилили контроль за соблюдением требований по ограничению перевозок пассажиров в общественном транспорте, работы предприятий торговли, развлечений, быта, общественного питания. Также обращаюсь ко всем перевозчиков, предпринимателей, руководителей учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные правительством Украины. А пожилых людей прошу вообще воздержаться от посещения мест массового скопления граждан ", - отметил начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.
За нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тыс. грн или тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.
- По состоянию на утро 20 августа было зафиксировано 2134 новых случая коронавируса , 704 пациенты выздоровели.
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