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Espreso.tvОбществоКиевский фуникулер 21 августа возобновит работу после ремонта

Киевский фуникулер 21 августа возобновит работу после ремонта


фото: glavcom
В пятницу, 21 августа, в Киеве фуникулер возобновит свою работу. Ежегодный плановый ремонт транспорта был завершен

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Во время ежегодного планового ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка", - сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Услугами фуникулера можно будет воспользоваться с 12:00.

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