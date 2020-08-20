Киевский фуникулер 21 августа возобновит работу после ремонта
20 августа, 2020, 17:52
В пятницу, 21 августа, в Киеве фуникулер возобновит свою работу. Ежегодный плановый ремонт транспорта был завершен
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Во время ежегодного планового ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка", - сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.
Услугами фуникулера можно будет воспользоваться с 12:00.
- Напомним, 3 августа фуникулер закрыли на ремонт .
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