Киевский фуникулер закрыли до 21 августа
2 августа, 2020, 14:21
Столичный фуникулер закрылся на плановый ремонт
Об этом говорится в сообщении на входной двери в фуникулера, передает Еспресо.TV со ссылкой на Вечерний Киев .
Так, с 20 июля 2020 г. фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр.
Его работа возобновится с 21 августа.
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