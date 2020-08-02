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Espreso.tvОбществоКиевский фуникулер закрыли до 21 августа

Киевский фуникулер закрыли до 21 августа

Столичный фуникулер закрылся на плановый ремонт

Об этом говорится в сообщении на входной двери в фуникулера, передает Еспресо.TV со ссылкой на Вечерний Киев .

Так, с 20 июля 2020 г. фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр.

Его работа возобновится с 21 августа.

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