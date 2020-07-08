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Espreso.tvСпорт"Пандемические" изменения в футбольные правила оставили еще на сезон

"Пандемические" изменения в футбольные правила оставили еще на сезон


фото: Getty Images
В следующем сезоне останутся в силе изменения в футбольные правила, позволяющие делать команде в ходе матча пять замен

Об этом сообщает The Athletic.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, позволит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.

Правило было введено после возобновления нынешнего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Изменения приняли, чтобы помочь футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, поскольку турниры доигрывают в максимально сжатые сроки.

IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен вместо трех за игру в сезоне 2020/21, в ближайшее время. Каждая лига будет самостоятельно принимать решения, использовать это правило или нет.

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