"Пандемические" изменения в футбольные правила оставили еще на сезон

8 июля, 2020, 12:50

В следующем сезоне останутся в силе изменения в футбольные правила, позволяющие делать команде в ходе матча пять замен

Об этом сообщает The Athletic.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, позволит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.

Правило было введено после возобновления нынешнего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Изменения приняли, чтобы помочь футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, поскольку турниры доигрывают в максимально сжатые сроки.

IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен вместо трех за игру в сезоне 2020/21, в ближайшее время. Каждая лига будет самостоятельно принимать решения, использовать это правило или нет.

Напомним, 8 мая ФИФА сообщила о том, что во время доигрывание нынешнего сезона всем командам будет разрешено проводить по 5 замен в матче.

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