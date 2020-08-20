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Espreso.tvМирЕС вынужден обсуждать ситуацию в Беларуси с Путиным, потому что Лукашенко отказывается, - Меркель

ЕС вынужден обсуждать ситуацию в Беларуси с Путиным, потому что Лукашенко отказывается, - Меркель

Европейские лидеры вынуждены обсуждать ситуацию в Беларуси с российским руководством, поскольку Александр Лукашенко отказывается разговаривать с политиками ЕС

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции, передает Укринформ.

"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", - сказала канцлер.

Меркель вспомнила свой разговор и Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого они довели до российского руководителя свою четкую позицию в отношении ожиданий Германии, Франции и ЕС в целом: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель также звонил Путину, напомнила Меркель, и проинформировал его о результатах вчерашнего саммита. Глава немецкого правительства довольна, что лидеры ЕС провели видеосамит по Беларуси и продемонстрировали "большое единство".

"Мы ищем диалог. Но мы будем настаивать на определенных вещах: освобождение политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране - это ценности, за которые мы стоим не только у нас дома, но и для мужественных людей в Беларуси", - отметила Меркель.

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