Форвард сборной Украины Яремчук сделал дубль в первом матче после травмы
28 июля, 2020, 19:49
Украинский нападающий Роман Яремчук сделал дубль в товарищеском матче "Гент" - "Мец"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Украинец появился на футбольном поле с первых минут и сразу начал матч с голов. 24-летний Яремчук забил на 13-й и 21-й минутах.
Это был первый матч Романа Яремчука после травмы, в последний раз он играл в декабре 2019-го в матче чемпионата Бельгии.
Товарищеский матч
28 июля
"Гент" (Бельгия) - "Мец" (Франция) 3:0
Голы: Яремчук, 13, 21, Дорш, 64
- 14 июля стало известно, что бельгийский "Гент" не намерен летом продавать форварда сборной Украины Романа Яремчука.
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