 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины Яремчук сделал дубль в первом матче после травмы

Форвард сборной Украины Яремчук сделал дубль в первом матче после травмы


фото: Getty Images
Украинский нападающий Роман Яремчук сделал дубль в товарищеском матче "Гент" - "Мец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец появился на футбольном поле с первых минут и сразу начал матч с голов. 24-летний Яремчук забил на 13-й и 21-й минутах.

Это был первый матч Романа Яремчука после травмы, в последний раз он играл в декабре 2019-го в матче чемпионата Бельгии.

Товарищеский матч

28 июля

"Гент" (Бельгия) - "Мец" (Франция) 3:0

Голы: Яремчук, 13, 21, Дорш, 64

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать