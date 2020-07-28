Форвард сборной Украины Яремчук сделал дубль в первом матче после травмы

28 июля, 2020, 19:49

Украинский нападающий Роман Яремчук сделал дубль в товарищеском матче "Гент" - "Мец"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинец появился на футбольном поле с первых минут и сразу начал матч с голов. 24-летний Яремчук забил на 13-й и 21-й минутах.

Это был первый матч Романа Яремчука после травмы, в последний раз он играл в декабре 2019-го в матче чемпионата Бельгии.

Товарищеский матч

28 июля

"Гент" (Бельгия) - "Мец" (Франция) 3:0

Голы: Яремчук, 13, 21, Дорш, 64

14 июля стало известно, что бельгийский "Гент" не намерен летом продавать форварда сборной Украины Романа Яремчука.