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Espreso.tvСпортВенгер отреагировал на слухи о назначении тренером сборной Нидерландов

Венгер отреагировал на слухи о назначении тренером сборной Нидерландов


фото: Getty Images
Француз Арсен Венгер опроверг информацию о возможном назначении на пост главного тренера сборной Нидерландов

Об этом сообщил журналист Марк Манн-Брайанс в twitter.

По его словам, бывший тренер "Арсенала" заявил, что ни с кем по поводу назначения в сборную Нидерландов не контактировал.

"Я не доступен. Я ни с кем не разговаривал. Не знаю, откуда это взялось, но уж точно не от меня", - сказал Венгер.

Слухи о назначении Арсена Венгера появились после того, как стало известно, что нынешний главный тренер сборной Нидерландов Рональд Кумар возглавит испанскую "Барселону".

В ноябре 2019 года Венгер занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. До этого француз тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год.

Нидерланды являются соперником сборной Украины по группе на Евро-2020.

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