Венгер отреагировал на слухи о назначении тренером сборной Нидерландов
Об этом сообщил журналист Марк Манн-Брайанс в twitter.
По его словам, бывший тренер "Арсенала" заявил, что ни с кем по поводу назначения в сборную Нидерландов не контактировал.
"Я не доступен. Я ни с кем не разговаривал. Не знаю, откуда это взялось, но уж точно не от меня", - сказал Венгер.
Слухи о назначении Арсена Венгера появились после того, как стало известно, что нынешний главный тренер сборной Нидерландов Рональд Кумар возглавит испанскую "Барселону".
В ноябре 2019 года Венгер занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. До этого француз тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 год.
Нидерланды являются соперником сборной Украины по группе на Евро-2020.
Arsene Wenger will not be the new Holland boss ..- Mark Mann-Bryans (@MarkyMBryans) August 18, 2020
"I am not available. I did not speak to anybody [about the job] ... I do not know where that [the rumor] came from - certainly not from me! "
- 18 августа сообщалось, что Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-