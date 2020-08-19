В возрасте 57 лет скончался знаменитый хоккеист украинского происхождения

19 августа, 2020, 17:02

Знаменитый хоккеист украинского происхождения Дейл Гаверчук умер в возрасте 57 лет

Об этом сообщает "Чемпион".

В сентябре прошлого года у хоккеиста диагностировали рак желудка. Позже он перенес гастрэктомию желудка и курс химиотерапии.

Дейл Гаверчук известен фанатам благодаря выступлениям за команды НХЛ "Виннипег", "Баффало" и "Сент-Луисе". Всего в главной хоккейной лиге мира Гаверчак за 16 сезонов набрал 1 409 очков (518 шайб и 891 результативная передача). Он занимает двадцатое место в истории НХЛ по набранным очкам.

Вместе со сборной Канады хоккеист стал серебряным призером чемпионата мира-1989. С 2001 года Гаверчук является членом Зала славы хоккея.

17 августа вице-президент Федерации баскетбола Одессы Виталий Радов умер в возрасте 45 лет .