В возрасте 45 лет скончался вице-президент Федерации баскетбола Одессы

17 августа, 2020, 10:42

Вице-президент Федерации баскетбола Одессы Виталий Радов умер в возрасте 45 лет

Об этом сообщает официальный instagram баскетбольного клуба "Одесса".

Виталий Радов умер от осложнений после операции.

"Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении "Одессы ".

6 августа в возрасте 22 лет скончался бывший защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Левчук.