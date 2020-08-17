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Espreso.tvСпортВ возрасте 45 лет скончался вице-президент Федерации баскетбола Одессы

В возрасте 45 лет скончался вице-президент Федерации баскетбола Одессы


фото: ukrbasket.net
Вице-президент Федерации баскетбола Одессы Виталий Радов умер в возрасте 45 лет

Об этом сообщает официальный instagram баскетбольного клуба "Одесса".

Виталий Радов умер от осложнений после операции.

"Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении "Одессы ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ушел из жизни вице-президент федерации баскетбола Одессы Виталий Радов. Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким ...

Сообщение, распространенный БК Динамо ОДЕССА (@bcodessa)

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