В возрасте 45 лет скончался вице-президент Федерации баскетбола Одессы
Об этом сообщает официальный instagram баскетбольного клуба "Одесса".
Виталий Радов умер от осложнений после операции.
"Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении "Одессы ".
Ушел из жизни вице-президент федерации баскетбола Одессы Виталий Радов. Несколько дней назад Виталий попал в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, после оперативного вмешательства состояние Радова ухудшилось, и сегодня, 16 августа, он умер. Виталию было 45 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким ...
- 6 августа в возрасте 22 лет скончался бывший защитник криворожского "Кривбасса" Дмитрий Левчук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-