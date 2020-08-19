В Минск из Москвы прилетал самолет ФСБ, - СМИ
19 августа, 2020, 08:20
В Минске был самолет Федеральной службы безопасности РФ, которым, вероятно, пользуется ее глава
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные портала Flightradar .
Самолет Ту-214ВПУ прибыл в Минск 18 августа в 19:07 по местному времени и вылетел обратно в Москву в 01:40. За два дня до этого он летал в аннексированный Крым.
"Данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников", - говорится в сообщении.
- 12 августа на территории Беларуси был самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации.
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