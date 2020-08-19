В Минск из Москвы прилетал самолет ФСБ, - СМИ

19 августа, 2020, 08:20

В Минске был самолет Федеральной службы безопасности РФ, которым, вероятно, пользуется ее глава

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные портала Flightradar .

Самолет Ту-214ВПУ прибыл в Минск 18 августа в 19:07 по местному времени и вылетел обратно в Москву в 01:40. За два дня до этого он летал в аннексированный Крым.

"Данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников", - говорится в сообщении.

12 августа на территории Беларуси был самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации.