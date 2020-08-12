В Беларусь прилетел российский военный самолет, - InformNapalm

Об этом сообщает InformNapalm.

Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 в 9:44 (по московскому времени) вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, где базируется авиационная дивизия особого назначения, затем его сигнал зафиксировали в районе населенного пункта Замок в Минской области Беларуси.

Ту-134АК - самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борта предназначаются в основном для правительственных перевозок. Известно, что RA-65690 - это борт ППС России представительского VIP-класса. На нем летают российские военные рангом не ниже заместителя министра обороны РФ с обслугой.

Кроме самолета с бортовым номером RA-65690, в Минск в 11:15 вылетел и другой российский борт с номером RA-65992. Через 3 часа второй борт вылетел в обратном направлении, в РФ.