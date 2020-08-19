В Беларуси по запросу РФ задержали мужчину, который ехал из Киева, - белорусские пограничники
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Там сообщили, что 18 августа при оформлении на въезд автобуса сообщением "Киев-Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира.
"Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в межгосударственном розыске в странах СНГ (инициатор - МВД Российской Федерации). Кроме того, в его личных вещах был обнаружен револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см", - утверждают в белорусском ведомстве.
"В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции", - говорится в сообщении.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценке перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности".
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