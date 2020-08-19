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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця назначила ко Дню Независимости еще два дополнительных поезда из Одессы во Львов и Киев

Укрзализныця назначила ко Дню Независимости еще два дополнительных поезда из Одессы во Львов и Киев


фото: reuters
Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости из Одессы во Львов и Киев, которые будут курсировать с 22 по 30 августа

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Учитывая повышенный спрос на пассажирские перевозки в праздничные дни, Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости Украины. Они отправятся из Одессы во Львов и Киев", - говорится в сообщении.

Так, 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд №224 / 223 Одесса - Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы о 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд №168 / 167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

В пресс-службе отметили, что билеты можно будет в скором времени приобрести на сайте компании или в железнодорожных кассах.

  • Напомним, ко Дню Независимости Укрзализныця назначила дополнительные скоростные поезда Интерсити + из Киева в Харьков.

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