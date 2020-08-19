Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород", - Шмыгаль

19 августа, 2020, 13:55

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующее межгосударственное соглашение будет подписано в сентябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Словацкую Республику

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Вчера также общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матовичем. Мы договорились о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, после чего аэропорт "Ужгород" сможет работать полноценно и круглосуточно.

Шмыгаль отметил, что полноценный запуск аэропорта раскроет возможности для Закарпатья в части авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт с международным сообщением.

Министр также добавил, что, согласно стратегии правительства, каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узел.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb