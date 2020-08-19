Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород", - Шмыгаль
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Вчера также общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матовичем. Мы договорились о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, после чего аэропорт "Ужгород" сможет работать полноценно и круглосуточно.
Шмыгаль отметил, что полноценный запуск аэропорта раскроет возможности для Закарпатья в части авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт с международным сообщением.
Министр также добавил, что, согласно стратегии правительства, каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узел.
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