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Espreso.tvЭкономикаУкраина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород", - Шмыгаль

Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород", - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующее межгосударственное соглашение будет подписано в сентябре во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Словацкую Республику

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Вчера также общался с премьер-министром Словакии, господином Игорем Матовичем. Мы договорились о возобновлении полноценной работы аэропорта "Ужгород", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в сентябре во время планового визита президента Украины в Словакию планируется подписание соответствующего межгосударственного соглашения, после чего аэропорт "Ужгород" сможет работать полноценно и круглосуточно.

Шмыгаль отметил, что полноценный запуск аэропорта раскроет возможности для Закарпатья в части авиаперевозок и полноценно свяжет аэропорт с международным сообщением.

Министр также добавил, что, согласно стратегии правительства, каждый регион должен иметь собственный авиационный транспортный узел.

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