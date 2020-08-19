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Espreso.tvЭкономикаУкраина отменила ряд соглашений в рамках СНГ из-за полетов российских авиакомпаний в оккупированный Крым

Украина отменила ряд соглашений в рамках СНГ из-за полетов российских авиакомпаний в оккупированный Крым


фото: delo.ua
Кабмин принял проект постановления о денонсации ряда соглашений в рамках СНГ в сфере гражданской авиации из-за полетов российских авиакомпаний в оккупированный Крым

Кабмин принял проект постановления "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств" на заседании в среду.

"Сегодня мы денонсируем, то есть, фактически, разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации. Украина является частью соответствующих двусторонних международных договоров в этих сферах, поэтому денонсация таких соглашений с СНГ это, в первую очередь, ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексию наших территорий ", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что только в Крыму с 2014 года Госавиаслужба Украины вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма.

"Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речи идти однозначно не может", - подчеркнул Шмыгаль.

Так, согласно тексту проекта постановления, Украина исходит из ряда международных договоров в сфере гражданской авиации, которые были заключены в рамках СНГ. К ним относятся: решение о создании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", совершенное 22 января 1993 в г. Минске; соглашение о дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве Независимых Государств, совершенное 12 марта 1993 в г. Москве; соглашение о практическом использовании положений статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации, совершенная 9 декабря 1994 в г.. Москве; соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, совершенная 9 декабря 1994 в г. Москве; соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, совершенное 26 мая 1995 в г. Минске; меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации, совершенное 3 ноября 1995 в г. Москве; решение о реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация", совершенное 16 марта 2001 в г. Москве.

  • Напомним, Украина 12 августа вышла из Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств.

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