Кабмин принял решение о прекращении культурного сотрудничества с РФ

12 августа, 2020, 15:54

Украина вышла из Совета по культурному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств

Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики.

"12 августа 2020 года Кабинет Министров на своем заседании принял разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры, подписанного в 1992 году в рамках Содружества Независимых Государств. Правительство также приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.

Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров.

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