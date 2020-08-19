Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в Беларуси

19 августа, 2020, 09:50

Оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала лидеров стран ЕС не признавать результаты выборов в Беларуси

Видео она выложила на Youtube.

"Я призываю вас не признать эти сфальсифицированные выборы", - заявила Тихановская.

По ее словам, Лукашенко потерял "всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира".

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - заявила она.

Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом решении кризиса в стране.