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Espreso.tvОбществоТихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в Беларуси

Тихановская призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в Беларуси

Оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала лидеров стран ЕС не признавать результаты выборов в Беларуси

Видео она выложила на Youtube.

"Я призываю вас не признать эти сфальсифицированные выборы", - заявила Тихановская.

По ее словам, Лукашенко потерял "всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира".

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - заявила она.

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