Белорусская оппозиция не исключает посредничества Украины в переговорах с властями
18 августа, 2020, 21:16
Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране
Об этом заявил бывший министр культуры Павел Латушко во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Я могу сказать гипотетически: если мы участвовали в формировании минского диалога по вопросам Украины-российской повестки, почему бы Украине не принять участие в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал он.
Он подчеркнул равно доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям.
"Для нас важны все соседи, важна Украины, это крупный торговый партнер, важны и все остальные партнеры", - сказал Латушко.
- Напомним, что в координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.
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