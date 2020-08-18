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Espreso.tvМирБелорусская оппозиция не исключает посредничества Украины в переговорах с властями

Белорусская оппозиция не исключает посредничества Украины в переговорах с властями

Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране

Об этом заявил бывший министр культуры Павел Латушко во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Я могу сказать гипотетически: если мы участвовали в формировании минского диалога по вопросам Украины-российской повестки, почему бы Украине не принять участие в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал он.

Он подчеркнул равно доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям.

"Для нас важны все соседи, важна Украины, это крупный торговый партнер, важны и все остальные партнеры", - сказал Латушко.

  • Напомним, что в координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.

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