Белорусская оппозиция не исключает посредничества Украины в переговорах с властями

18 августа, 2020, 21:16

Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране

Об этом заявил бывший министр культуры Павел Латушко во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Я могу сказать гипотетически: если мы участвовали в формировании минского диалога по вопросам Украины-российской повестки, почему бы Украине не принять участие в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал он.

Он подчеркнул равно доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям.

"Для нас важны все соседи, важна Украины, это крупный торговый партнер, важны и все остальные партнеры", - сказал Латушко.

Напомним, что в координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.