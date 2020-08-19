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Espreso.tvОбществоСША выразили обеспокоенность сожжением авто проекта "Схемы" и призвали быстро расследовать преступление

США выразили обеспокоенность сожжением авто проекта "Схемы" и призвали быстро расследовать преступление

США заявили об обеспокоенности сожжением авто проекта журналистских расследований "Схемы" и возможным прослушиванием журналистов

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве.

"Свободные медиа являются важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома", - говорится в заявлении.

В посольстве США призвали провести "быстрое и всестороннее" расследование.

"Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - заявили в дипведомстве.

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