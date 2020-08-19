США выразили обеспокоенность сожжением авто проекта "Схемы" и призвали быстро расследовать преступление

19 августа, 2020, 07:56

США заявили об обеспокоенности сожжением авто проекта журналистских расследований "Схемы" и возможным прослушиванием журналистов

Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве.

"Свободные медиа являются важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома", - говорится в заявлении.

В посольстве США призвали провести "быстрое и всестороннее" расследование.

"Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - заявили в дипведомстве.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.

Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.

Появилось видео поджога автомобиля "Схем".

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