США выразили обеспокоенность сожжением авто проекта "Схемы" и призвали быстро расследовать преступление
Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве.
"Свободные медиа являются важнейшим элементом жизнеспособной демократии, а журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без притеснений и запугиваний. Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома", - говорится в заявлении.
В посольстве США призвали провести "быстрое и всестороннее" расследование.
"Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов и призываем к быстрому и всестороннему расследованию", - заявили в дипведомстве.
- Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.
- Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.
- Появилось видео поджога автомобиля "Схем".
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