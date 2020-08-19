Шмыгаль поручил до 1 сентября проверить школы и детсады

19 августа, 2020, 14:31

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приоритетная задача правительства и местных властей - качественная подготовка к учебному процессу и поручил проверить школы и детские сады перед 1 сентября

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Он призывает при необходимости создать комиссии и поставить на контроль безопасности детей.

"Сразу хочу дать поручение накануне первого сентября проверить школы и сады на предмет безопасности обучения во время карантина. До 1 сентября должно все быть готово. Местные органы власти, отдельно призываю. В противном случае будем принимать кадровые решения", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Министерство здравоохранения закончило разработку рекомендаций, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября.

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