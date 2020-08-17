В Минздраве разработали рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября

17 августа, 2020, 10:58

Министерство здравоохранения закончило разработку рекомендаций, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября

Об этом заявил на брифинге министр Максим Степанов.

Степанов заявил, что ответственность за выполнение рекомендаций лежит на директорах. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"МЗ стоит на том, чтобы наши дети с 1 сентября пошли в школу. Конечно, если этому будет позволять эпидситуация", - заявил он.

Министр добавил, что в рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учебным заведениям.