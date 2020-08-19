Резников заявил, что осенью будет готова концепция экономического развития Донбасса

19 августа, 2020, 17:03

Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса, направленную на трансформацию инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на региональном уровне

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что ведомство сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей, в которой основное внимание уделено пока подконтрольным правительству Украины частям Донецкой и Луганской областей. Основной целью которой является наработка ключевых направлений, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, направленной на трансформацию инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на региональном уровне.

Резников отметил, что Министерство реинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в Восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - сообщил вице- премьер.

Напомним, правительство утвердило государственную стратегию развития регионов на семь лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb