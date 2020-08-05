Правительство утвердило государственную стратегию развития регионов на семь лет

5 августа, 2020, 14:25

Правительство утвердило проект постановления "Об утверждении Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы"

Проект постановления "Об утверждении Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы" был утвержден на заседании правительства.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, в стратегии обозначены тенденции и основные проблемы социально-экономического развития регионов в контексте общегосударственных вызовов.

"В государственной стратегии регионального развития предлагаются новые подходы к стратегическому планированию и производства государственной региональной политики по сравнению с предыдущими периодами", - сказал Чернышев.

Главную цель региональной политики на следующие семь лет министерство определило как развитие и единство, ориентированные на человека, достойную жизнь в сплоченной, децентрализованной, конкурентоспособной и демократической стране.

Финансирование развития территорий, согласно стратегии, планируется за счет государственного бюджета, публично-частного партнерства, кредитных средств МФО, внешних и внутренних инвестиций и донорских средств.

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