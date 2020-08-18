Милевский помог "Динамо" выйти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
18 августа, 2020, 22:51
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов Брестское "Динамо" победило казахстанскую "Астану" со счетом 6:3
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец Артем Милевский провел на футбольном поле 86 минут и отдал 2 результативные передачи. Центрбэк Евгений Хачериди сыграл все 90 минут.
Во втором квалификационном раунде белорусы сыграют с победителем пары "Конна Квей" - "Сараево".
Лига чемпионов
Первый квалификационный раунд
18 августа, вторник
"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Астана" (Казахстан) 6:3
Голы: Гордейчук, 16, 22, Печенин, 17 Седько, 37, Диалло, 55, 90 - Томасов, 45, Ротариу, 53, Бейсебеков, 87
- 24 июля стало известно, что Артем Милевский недоволен назначением Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".
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