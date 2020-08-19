Ассистентом Кумана в "Барселоне" станет легендарный шведский форвард

19 августа, 2020, 11:49

Ассистентом нового главного тренера "Барселоны", нидерландца Рональда Кумана, станет бывший форвард каталонского клуба швед Хенрик Ларссон

Об этом сообщает AS .

Ларссон принял предложение Рональда Кумана стать его ассистентом в "Барселоне". Ожидается, что швед будет отвечать в каталонском клубе за форвардов.

Также в новый тренерский штаб "Барсы" войдет голландец Альфред Схройдер, уволенный в июне с немецкого "Гоффенхайма".

48-летний Ларссон выступал за "Барселону" с 2004 по 2006 год. Также играл за шведские "Гегаборг", "Хельсингборг", нидерландский "Фейеноорд", шотландский "Селтик" и английский "Манчестер Юнайтед".

Тренировал шведские "Ландскруна", "Фалькенберг" и "Хельсингборг", который оставил в 2019 году.

Напомним, 18 августа президент испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что Рональд Куман станет следующим главным тренером команды .

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