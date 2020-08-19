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Espreso.tvОбществоПретендент на пост мэра Киева Притула покинул "Варьяты-шоу"

Претендент на пост мэра Киева Притула покинул "Варьяты-шоу"

19 августа волонтер и шоумен Сергей Притула заявил, что уходит из шоу-бизнеса

Об этом Сергей Притула заявил в интервью LB.ua.

Шоумен заявил, что не будет совмещать творчество и политику:

"Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из "Варьяты-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора".

Притула отметил, что последним его актерским творением в проекте станут съемки в последнем сезоне "Варьятов".

"После чего ребята пойдут в самостоятельное плавание, я ухожу из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер", - добавил он.

  • Напомним, 11 августа партия "Голос" выдвинула Сергея Притула кандидатом в мэры Киева

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