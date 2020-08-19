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Espreso.tvЭкономикаПравительство займет у американской компании до 250 млн евро

Правительство займет у американской компании до 250 млн евро

Кабинет министров возьмет кредит на сумму до 250 млн евро у американской компании Cargill Financial Services International

Соответствующее решение утверждено правительственным постановлением № 717 от 17 августа, рассказал Александр Морщавка в эфире программы "Про деньги" на телеканале "Эспрессо".

Правительство планирует занять в 2020 году до 250 млн евро, чтобы покрыть расходы, заложенные в госбюджете на текущий год.

На сумму кредита со сроком погашения через три года будут начислять 5,95 процента годовых, а со сроком погашения через пять лет - 6,85 процента годовых.

Cargill - американская компания, которая производит пищевые и сельскохозяйственные продукты, в том числе, занимается продажей зерна, масла, сахара, какао, говядины, свинины, мяса индейки и др.

  • В прошлом году правительство уже занимало деньги у этой компании.

  • Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Украина сможет уже в 2022 году отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

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