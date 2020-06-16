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Espreso.tvОбществоУкраина сможет в 2022 году отказаться от кредитов МВФ, - Марченко

Украина сможет в 2022 году отказаться от кредитов МВФ, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Украина сможет уже в 2022 году отказаться от кредитования Международного валютного фонда

Об этом Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает УП.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов ", - сказал министр.

Марченко также прокомментировал повышение рейтинга Украины рейтинговым агентством Moody's. Министр финансов рассчитывает на дальнейшее получение рейтинга инвестиционного класса.

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