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Espreso.tvОбществоПравительство Швеции замораживает помощь белорусским хозсубъектам

Правительство Швеции замораживает помощь белорусским хозсубъектам

Правительство Швеции решило заморозить часть помощи проектам, где активную роль играют государственные учреждения в Беларуси

Об этом написал в Twitter министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон.

"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", - написал чиновник.

По его словам, сейчас режим Лукашенко использует все государственные инструменты против собственного населения.

  • Глава Бундестага Вольфганг Шойбле призвал белорусские власти прекратить насилие в отношении участников протестов.

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