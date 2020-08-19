Правительство Швеции замораживает помощь белорусским хозсубъектам
Об этом написал в Twitter министр помощи развития Швеции Питер Эрикссон.
"Помощь Швеции Беларуси в основном была направлена гражданскому обществу страны, тем, кто сейчас находится на улицах и требует изменений. Сейчас мы замораживаем меньшую часть, которая шла на проекты, в которых принимали участие государственные субъекты", - написал чиновник.
По его словам, сейчас режим Лукашенко использует все государственные инструменты против собственного населения.
Sveriges bistånd till Belarus har främst gått till landets civilsamhälle, de som nu står på gatorna och kräver förändring. Nu fryser vi den mindre del som gått till projekt där statliga aktörer deltagit. https://t.co/X0aMGutvzI- Peter Eriksson (@MinisterPeterE) August 18, 2020
- Глава Бундестага Вольфганг Шойбле призвал белорусские власти прекратить насилие в отношении участников протестов.
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