"Режиму Лукашенко пришел конец": глава Буденстага о протестах в Беларуси
Об этом он сказал в интервью DW .
"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле.
Он отметил, что для него "очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец".
"В свою очередь, Европа должна со всей четкостью показать, что использует все свои возможности для того, чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", - подчеркнул Шойбле.
Он добавил, что европейцы осознают свою ответственность за своих соседей.
"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократии, то это направлено не против кого-нибудь, тем более не против России", - заявил он.
По словам спикера Бундестага, важно урегулировать ситуацию ненасильственными методами.
"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.
- Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом решении кризиса в стране.
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