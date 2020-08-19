"Режиму Лукашенко пришел конец": глава Буденстага о протестах в Беларуси

19 августа, 2020, 08:55

Глава Бундестага Вольфганг Шойбле призвал белорусские власти прекратить насилие в отношении участников протестов

Об этом он сказал в интервью DW .

"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле.

Он отметил, что для него "очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец".

"В свою очередь, Европа должна со всей четкостью показать, что использует все свои возможности для того, чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", - подчеркнул Шойбле.

Он добавил, что европейцы осознают свою ответственность за своих соседей.

"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократии, то это направлено не против кого-нибудь, тем более не против России", - заявил он.

По словам спикера Бундестага, важно урегулировать ситуацию ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом решении кризиса в стране.