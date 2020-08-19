На Закарпатье усилили карантин: ограничена работа кафе и проведение богослужений

19 августа, 2020, 20:00

В Закарпатской области усилили карантин в Виноградовском, Межгорском районах и в областном центре Ужгород из-за увеличения показателя заболеваемости

Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Отмечается, что растет уровень заболеваемости COVID-19 в Виноградовском, Межгорском районах и городе Ужгород.

Так показатель заболеваемости в Виноградовском районе с 72,9 на 100 тыс. вырос до 83,6 на 100 тыс. нас. (19 августа 2020 года), а в Межгорском: с 54,9 на 100 тыс. увеличился до 141,5 на 100 тыс. населения.

"Ухудшение эпидемической ситуации в указанных районах области косвенно указывает на ненадлежащий контроль за соблюдением на указанных административных территориях противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

Поэтому комиссия приняла следующие ограничения для территорий, которые попали в "оранжевую" зону:

- запрет работы заведений общественного питания внутри помещений;

- запрещено проведение богослужений внутри религиозных учреждений;

- запрещена работа бассейнов - и таких, которые работают на открытом воздухе;

- запрещена работа заведений, где проводят массовые развлекательные мероприятия - свадьбы, дни рождения и т.д .;

- запрещена продажа билетов по льготным ценам на железнодорожные перевозки для пассажиров льготных категорий. Именно люди этих групп относятся к высшей группе риска тяжелого течения заболевания COVID-19.

Ограничения начинают действовать завтра, 20 августа, пока территории находятся в "оранжевой" зоне.

По состоянию на утро 18 августа было зафиксировано 1 967 новых случаев коронавируса, 28 пациентов умерли, 812 - выздоровели.

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