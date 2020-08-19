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Espreso.tvОбществоУкраина обновила антирекорд заболеваемости COVID-19: в течение суток - 1967 новых заражений

Украина обновила антирекорд заболеваемости COVID-19: в течение суток - 1967 новых заражений

По состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине зафиксировано 96 403 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 2144 - летальные, 49737 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ Украины.

В течение суток 18 августа было зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса, 28 пациентов умерли, 812 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 3323 случая;
Волынская область - 4878 случаев;
Днепропетровская область - 1816 случаев;
Донецкая область - 1122 случая;
Житомирская область - 2536 случаев;
Закарпатская область - 6552 случая;
Запорожская область - 1179 случаев;
Ивано-Франковская область - 7122 случая;
Кировоградская область - 748 случаев;
г. Киев - 10945 случаев;
Киевская область - 4685 случаев;
Львовская область - 12 448 случаев;
Луганская область - 194 случая;
Николаевская область - 857 случаев;
Одесская область - 5281 случай;
Полтавская область - 582 случая;
Ровенская область - 7953 случая;
Сумская область - 1023 случая;
Тернопольская область - 4001 случай;
Харьковская область - 6607 случаев;
Херсонская область - 312 случаев;
Хмельницкая область - 1678 случаев;
Черновицкая область - 8108 случаев;
Черкасская область - 1175 случаев;
Черниговская область - 1278 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 августа 2020 в Центр поступило 2361 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на COVID-19.

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