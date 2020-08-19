Местные выборы: Кабмин назвал сумму финансирования

19 августа, 2020, 15:02

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на проведение местных выборов в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров Украины 19 августа.

Премьер отметил, что местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. А на их проведение в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн.

Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила выборы на 25 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb