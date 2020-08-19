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Espreso.tvОбществоМестные выборы: Кабмин назвал сумму финансирования

Местные выборы: Кабмин назвал сумму финансирования


фото: tyzhden.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на проведение местных выборов в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров Украины 19 августа.

Премьер отметил, что местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. А на их проведение в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн.

Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - подчеркнул Шмыгаль.

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