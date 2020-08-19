Местные выборы: Кабмин назвал сумму финансирования
19 августа, 2020, 15:02
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на проведение местных выборов в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн
Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров Украины 19 августа.
Премьер отметил, что местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. А на их проведение в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн.
Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - подчеркнул Шмыгаль.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила выборы на 25 октября.
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