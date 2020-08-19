Ляшко: 20 августа в Украине пересмотрят разделение регионов по уровням карантина
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает Укринформ .
"Завтра будет пересмотрен уровне эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В предыдущей четверг таких регионов было 10", - сказал он.
При этом Ляшко отметил, что, по статистике, в настоящее время количество областей, где будут рассмотрены и распределены территории на зоны, уже достигло 13.
"Но мы ожидаем завтрашнего дня, потому что динамика показывает, что могут присоединиться и другие области", - добавил главный санврач.
- По состоянию на утро 18 августа было зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса, 28 пациентов умерли, 812 - выздоровели.
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