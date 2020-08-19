Ляшко: 20 августа в Украине пересмотрят разделение регионов по уровням карантина

19 августа, 2020, 14:09

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг пересмотрит уровни эпидемической опасности по меньшей мере в 13 регионах

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает Укринформ .

"Завтра будет пересмотрен уровне эпидопасности на основании количества заболевших за последние 14 дней. В предыдущей четверг таких регионов было 10", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что, по статистике, в настоящее время количество областей, где будут рассмотрены и распределены территории на зоны, уже достигло 13.

"Но мы ожидаем завтрашнего дня, потому что динамика показывает, что могут присоединиться и другие области", - добавил главный санврач.

По состоянию на утро 18 августа было зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса, 28 пациентов умерли, 812 - выздоровели.

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