Лопес рассказал, как Ломаченко убивает свое тело на тренировках
Об этом сообщает The Ring.
По словам Лопеса, украинский боксер слишком перегружает себя на тренировках и он намерен этим воспользоваться во время боя.
"Лома может думать, что побьет меня, а также считать, что сделает это с легкостью, но, если посмотреть глубже, они надрывают свои задницы на тренировках. Они перенапрягают свое тело. Я - никогда. Ричард Комми - чемпион мира, он убил свое тело перед боем со мной. Лома убьет свое тело в этом лагере. Я уже знаю это. Посмотрим, что он скажет, когда мы будем на ринге ", - сказал Лопес.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
-
15 августа, 2020 Не болейте: карантин!
Читайте также
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку