Лопес рассказал, как Ломаченко убивает свое тело на тренировках

19 августа, 2020, 10:18

Американский боксер Теофимо Лопес рассчитывает, что украинец Василий Ломаченко истощится в тренировочном лагере

Об этом сообщает The Ring.

По словам Лопеса, украинский боксер слишком перегружает себя на тренировках и он намерен этим воспользоваться во время боя.

"Лома может думать, что побьет меня, а также считать, что сделает это с легкостью, но, если посмотреть глубже, они надрывают свои задницы на тренировках. Они перенапрягают свое тело. Я - никогда. Ричард Комми - чемпион мира, он убил свое тело перед боем со мной. Лома убьет свое тело в этом лагере. Я уже знаю это. Посмотрим, что он скажет, когда мы будем на ринге ", - сказал Лопес.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb