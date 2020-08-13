Ломаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира

13 августа, 2020, 13:03

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает The Ring в Instagram.

Ломаченко и Лопес поставили подписи под соглашением на бой сегодня. Поединок состоится 17 октября в США и будет транслироваться на телеканале ESPN.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

13 августа стало известно, что Теофимо Лопес после увеличения гонорара согласился провести бой за титул абсолютного чемпион мира против украинца Василия Ломаченко.

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