Ломаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира
13 августа, 2020, 13:03
Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Об этом сообщает The Ring в Instagram.
Ломаченко и Лопес поставили подписи под соглашением на бой сегодня. Поединок состоится 17 октября в США и будет транслироваться на телеканале ESPN.
Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 13 августа стало известно, что Теофимо Лопес после увеличения гонорара согласился провести бой за титул абсолютного чемпион мира против украинца Василия Ломаченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-