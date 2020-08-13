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Espreso.tvСпортЛомаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира

Ломаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает The Ring в Instagram.

Ломаченко и Лопес поставили подписи под соглашением на бой сегодня. Поединок состоится 17 октября в США и будет транслироваться на телеканале ESPN.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

  • 13 августа стало известно, что Теофимо Лопес после увеличения гонорара согласился провести бой за титул абсолютного чемпион мира против украинца Василия Ломаченко.

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