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Espreso.tvОбществоКо Дню Независимости: в СНБО предупредили о подготовке масштабных хакерских атак на госсайты со стороны России

Ко Дню Независимости: в СНБО предупредили о подготовке масштабных хакерских атак на госсайты со стороны России

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО предупредил о подготовке к масштабной кибератаке на органы государственной власти накануне Дня Независимости

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В Национальном координационном центре кибербезопасности (НКЦК) заявили об активизации хакерской группировки "Gamaredon", за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время последних кибератак хакеры использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы СБУ.

"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - добавили в НКЦК.

Как отметили в СНБО, кибератаки направлены на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

  • Напомним, в июле Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare, что угрожает безопасности государственных и частных ресурсов

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