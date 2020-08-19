Ко Дню Независимости: в СНБО предупредили о подготовке масштабных хакерских атак на госсайты со стороны России
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В Национальном координационном центре кибербезопасности (НКЦК) заявили об активизации хакерской группировки "Gamaredon", за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.
"Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время последних кибератак хакеры использовали вредоносные вложения, которые имитируют документы СБУ.
"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения", - добавили в НКЦК.
Как отметили в СНБО, кибератаки направлены на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.
- Напомним, в июле Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare, что угрожает безопасности государственных и частных ресурсов
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