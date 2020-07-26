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Espreso.tvОбществоВ СНБО заявили об утечке данных, которая угрожает безопасности сайтов госучреждений

В СНБО заявили об утечке данных, которая угрожает безопасности сайтов госучреждений


фото: Укрінформ
Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare, который угрожает безопасности государственных и частных ресурсов

Об этом сообщает официальный сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что в так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.

По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак.

Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua". Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.

"Информация по части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной", - добавили в СНБО.

Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак.

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