В СНБО заявили об утечке данных, которая угрожает безопасности сайтов госучреждений
Об этом сообщает официальный сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что в так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.
По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак.
Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua". Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.
"Информация по части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной", - добавили в СНБО.
Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак.
- Напомним, 3 июля на информационно-телекоммуникационную систему Укроборонпрома было осуществлено кибератаку.
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