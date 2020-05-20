Нефедов подал в суд из-за своей отставке с должности руководителя таможни
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
"Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.
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Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля, "Об освобождении Нефедова Максима Евгеньевича от должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.
В суде отметили, что Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
- Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.
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