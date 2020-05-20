Нефедов подал в суд из-за своей отставке с должности руководителя таможни

20 мая, 2020, 15:17

20 мая ОАСК сообщил, что Макс Нефедов подал иск, считая решение Кабмина о его отставке незаконным

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Максим Нефедов просит ОАСК восстановить его в должности Председателя Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

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Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля, "Об освобождении Нефедова Максима Евгеньевича от должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности.

В суде отметили, что Нефедов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 24 апреля на заседании Кабмина уволили руководителя Таможенной службы Максима Нефедова.

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