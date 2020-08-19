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Espreso.tvСпортФутболист "Ромы" получил положительный тест на коронавирус

Футболист "Ромы" получил положительный тест на коронавирус


фото: Getty Images
37-летний голкипер итальянской "Ромы" Антонио Миранте получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на pagineromaniste.com.

Также COVID-19 обнаружили у двух игроков молодежной команды "Ромы". Все трое перед этим отдыхали на острове Сардиния.

Итальянский топ-клуб временно прекратил тренировки молодежной команды на базе в Тригории. Сейчас там проходит санитарная обработка помещений и общей территории.

Основной состав "Ромы" должен начать подготовку к новому сезону 27 августа. Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека надеется, что в его распоряжении будет вся команда.

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