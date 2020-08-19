Экс-тренер "Ворсклы" возглавил луцкую "Волынь"

19 августа, 2020, 19:27

Экс-тренер полтавской "Ворсклы" Василий Сачко возглавил луцкую "Волынь"

Об этом сообщает официальный сайт "Волыни".

Детали соглашения не сообщаются. Известно, что сегодня, 19 августа, 45-летний украинец был представлен команде и уже провел первую тренировку.

За время своей игровой карьеры Василий Сачко выступал за луцкий клуб с 2001-го по 2006-й год. Также успел поиграть за симферопольскую "Таврию", "Оскол" из Купянска, криворожский "Кривбасс" и полтавскую "Ворсклу", в составе которой был победителем Кубка Украины.

После игровой карьеры успел с 2014-го по 2019-й год потренировать "Ворсклу".

14 августа луцкая "Волынь" прекратила сотрудничество с главным тренером Андреем Тлумаком.