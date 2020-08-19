Для госпитализации больных коронавирусом в Киеве и еще шести областях вводят новые больницы, - Ляшко

19 августа, 2020, 13:38

В Киеве и шести областях Украины разворачивают дополнительные места для инфицированных COVID-19 из-за высокого уровня загруженности коек в медучреждениях

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает Укринформ .

По словам Ляшко, рост загруженности коек больными коронавирусом наблюдают в больницах Киева, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областей.

"Было рассмотрено состояние дел по койкам для лечения коронавируса. Мы увидели значительную загруженность коек в шести регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных коронавирусом", - отметил санитарный врач.

По состоянию на утро 18 августа было зафиксировано 1967 новых случаев коронавируса, 28 пациентов умерли, 812 - выздоровели.

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