Байден поддержал призывы к проведению новых выборов в Беларуси
19 августа, 2020, 20:09
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси
Об этом Байден написал в Twitter, сообщает Европейская правда.
"Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", - написал Байден.
- Напомним, оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС, в котором призвала не признавать сфальсифицированных выборов и провести новое голосование с участием международных наблюдателей.
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