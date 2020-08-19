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Espreso.tvМирБайден поддержал призывы к проведению новых выборов в Беларуси

Байден поддержал призывы к проведению новых выборов в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси

Об этом Байден написал в Twitter, сообщает Европейская правда.

"Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", - написал Байден.

  • Напомним, оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС, в котором призвала не признавать сфальсифицированных выборов и провести новое голосование с участием международных наблюдателей.

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