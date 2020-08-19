Американский боксер пожаловался, что Ломаченко избегает боя
Об этом Рассел сообщил в Instagram.
По его словам, он стремится отомстить Ломаченко за поражение в 2014 году, однако украинец избегает боя.
"Ломаченко? Все о нем говорят. Но этот поганец даже не хочет видеть меня", - сказал Рассел.
Он также заявил, что намерен подняться в весовой категории и встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (до 63,5 кг) американцем Терренсом Кроуфордом.
"Я сделаю Кроуфорда. Чтобы вы понимали, насколько я серьезен, я несколько дней назад позвонил Элу Хэймону и теперь мы ведем переговоры. Мы ждем ответа. Я положу его на пол", - заверил Рассел, который является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полулегком весе (до 57,2 кг).
- 19 августа американский боксер Теофимо Лопес заявил, что Василий Ломаченко истощится в тренировочном лагере .
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