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Espreso.tvСпортАмериканский боксер пожаловался, что Ломаченко избегает боя

Американский боксер пожаловался, что Ломаченко избегает боя


фото: Getty Images
Американский боксер Гэрри Рассел заявил, что украинец Василий Ломаченко избегает реванша

Об этом Рассел сообщил в Instagram.

По его словам, он стремится отомстить Ломаченко за поражение в 2014 году, однако украинец избегает боя.

"Ломаченко? Все о нем говорят. Но этот поганец даже не хочет видеть меня", - сказал Рассел.

Он также заявил, что намерен подняться в весовой категории и встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (до 63,5 кг) американцем Терренсом Кроуфордом.

"Я сделаю Кроуфорда. Чтобы вы понимали, насколько я серьезен, я несколько дней назад позвонил Элу Хэймону и теперь мы ведем переговоры. Мы ждем ответа. Я положу его на пол", - заверил Рассел, который является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полулегком весе (до 57,2 кг).

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